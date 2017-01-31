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ايرانيون عالقون في مطار امستردام بسبب مرسوم ترامب

publishing date: 31/01/2017 10:52:39
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ايرانيون عالقون في مطار امستردام بسبب مرسوم ترامب
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لا يزال ستة ايرانيين عالقين في منطقة الترانزيت في مطار امستردام-شيبول منذ السبت الماضي، من دون ان يخفوا غضبهم وشعورهم بالمهانة بسبب قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي منعهم من متابعة رحلتهم الى الولايات المتحدة.

 وكانت المجموعة غادرت طهران على متن طائرة تابعة لشركة "كي ال ام"، على ان يتابعوا رحلتهم من امستردام الى مدن اميركية مختلفة.

 
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اعفاء الاسرائيليين اليهود المولودين في الدول السبع من حظر السفر الاميركي 

أعلنت السفارة الاميركية في تل ابيب ان الاسرائيليين اليهود المولودين في الدول السبع التي يشملها حظر السفر الذي امر به ترامب، مستثنون من هذا الحظر.

          

ويعيش في اسرائيل نحو 140 الف شخصا ولدوا في الدول السبع الواردة في الامر بينهم نحو 45 الفا من ايران، و53 الفا من العراق، بحسب الاحصاءات الرسمية.

 
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