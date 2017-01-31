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بالصورة: خضعت لجلسة تصوير وهي عارية... "أنا فخورة بجسدي!"

publishing date: 31/01/2017 12:07:55
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بالصورة: خضعت لجلسة تصوير وهي عارية... &quot;أنا فخورة بجسدي!&quot;
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خضعت فيكي بالتش، التي فقدت رجلها إثر حادث القطار الذي وقع في صيف 2015 في مدينة الملاهي "ألتون تاورز"، لجلسة تصوير وهي عارية لتتحدّى مفهوم المجتمع لكلمة "مثيرة".

 

واعترفت بالتش أنّها فكرّت في الانتحار عندما فقدت رجلها في الحادثة في شهر حزيران/ يونيو من عام 2015.

 
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غير أنّها استعادت ثقتها بنفسها الآن وكشفت عن ندباتها، فعرضت جسدها عاريًا لتكون مصدر إلهام للجميع، وتريهم أن الإختلاف قد يكون جذّابًا أيضًا.

 

وأدركت أن المرء سيجد دائمًا من يراه جذابًا بغض النظر عن عيوبه.

 
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