زوجة فيون تقاضت اكثر من 900 الف يورو مقابل وظائف وهمية

افادت اسبوعية "لوكانار انشينيه" الفرنسية في عددها الذي يصدر الاربعاء ان زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية في فرنسا فرنسوا فيون، المتهمة بالاستفادة من وظائف وهمية، تقاضت ما مجموعه اكثر من 900 الف يورو في اطار العمل كـ"مساعدة برلمانية" او متعاونة مع مجلة ثقافية.

وبعدما كانت الصحيفة اوردت مبلغ "500 الف يورو" الاسبوع الماضي، نقلت في عددها الاخير ان المبلغ الاجمالي الذي تقاضته بينيلوب فيون لقاء عملها كمساعدة برلمانية لزوجها او للمنتدب عنه مارك جولو، بلغ 831440 يورو خلال الفترة ما بين 1988 و1990 وما بين 1998 و2007 ثم خلال العامين 2012 و2013.

كما تقاضت زوجة فيون نحو 100 الف يورو لقاء عمل في مجلة "لا ريفو دي دو موند" خلال العامين 2012 و2013.

من جهة ثانية تنقل الصحيفة ان ولدين لفرنسوا فيون عملا ايضا كمساعدين برلمانيين لوالدهما وتقاضا 84 الف يورو بين عامي 2005 و2007 بينما كانا لا يزالان طالبين.