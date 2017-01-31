طائرات داعش المسيرة تزداد فعالية

اورد "مركز مكافحة الارهاب" في وست بوينت ان تنظيم داعش في العراق طور برنامجا لطائرات مسيرة قادرة على تنفيذ مهمات استطلاع وقصف، داعيا الى اخذ هذا الامر "على محمل الجد".

ودرس المركز في ويست بوينت، المستقل عن الاكاديمية العسكرية الاميركية، وثيقة من حوالى ثلاثين صفحة تتعلق بشراء وبناء واستخدام تنظيم داعش لطائرات مسيرة قتالية اكتشفتها في العراق الباحثة فيرا ميرونوفا من جامعة هارفرد والتي امضت اياما عدة داخل وحدة للجيش العراقي تقاتل مسلحي التنظيم قرب الموصل.

وهذه الوثائق التي نقلتها الباحثة الى المركز بهدف تحليلها تدل على ان تنظيم داعش شكل منذ 2015، وحدة على الاقل مكلفة تطوير واستخدام طائرات مسيرة قتالية استنادا الى طائرات مسيرة مدنية معدلة قادرة على نقل ذخائر لالقائها بدقة نسبية على اهداف للعدو.