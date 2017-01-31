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نتانياهو: علاقتنا مع المكسيك اقوى من اي "خلاف عابر"

publishing date: 31/01/2017 15:29:17
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نتانياهو: علاقتنا مع المكسيك اقوى من اي &quot;خلاف عابر&quot;
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اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان علاقات بلاده مع المكسيك "اقوى بكثير من اي خلاف عابر" بعد الغضب الذي اثارته تغريدة اثنى فيها على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بناء جدار مع المكسيك.

    

وقال نتانياهو في بيان "انتهز هذه الفرصة لأشرح أو لأوضح ما قلته وما لم أقله في التغريدة التي كتبتها قبل ايام عدة. اشرت فيها الى النجاح الباهر الذي حققه الجدار الأمني الإسرائيلي ولكنني لم اعلق على العلاقات الأميركية المكسيكية."

    

واضاف" كانت لنا وستكون لنا علاقات جيدة مع المكسيك."

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