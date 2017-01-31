حوار للحد من اضرار تناول الكحول عند الشباب

نظم مركز ترشيد السياسات الصحية (K2P Center) بقيادة مديره فادي الجردلي، الى جانب الباحثة الرئيسية في فريق عمل الحدّ من مضار الكحول، د. ليليان غندور، حلقة حوار السياسات ,(K2P Policy Dialogue) مع نخبة من أصحاب القرار والشركاء والمجتمع المدني، لمحاولة الوصول الى حلّ علميّ من شأنه أن يحمي المراهقين والشباب من مخاطر الشرب المبكر للكحول، بعدما بينت البراهين العلمية من عدّة دراسات محليّة وعالمية، أنّ الشباب في لبنان أصبحوا يشربون الكحول بشكل كبير ومتكرّر وليس فقط في المناسبات.

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وافتتح الجردلي جلسة الحوار لاستنباط آراء أصحاب الشّأن حول المشكلة وحجمها والعوامل الكامنة. ثمّ أوضح البراهين العلمية التي تثبت فعالية عنصرين إثنين، لمقاربة مشكلة الحدّ من الشّرب المبكر وأضرار تناول الكحول عند الشباب في لبنان وهي:

1. تنفيذ برامج على مستوى المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي.

2. وضع وتنفيذ سياسات عامة على المستوى الوطني للحدّ من أضرار المشروبات الكحولية كتنظيم توافر المشروبات الكحولية، والحدّ من القدرة على شرائها وتنظيم الممارسات الإعلانية والتسويقية لها، إضافة الى الحدّ من القيادة تحت تأثير الكحول.

وناقش المتحاورون مختلف الجوانب التي ممكن أن تعيق التطبيق العملي للحلّ ووضعوا الخطوات المستقبلية. كما أبدى المشاركون رغبتهم واستعدادهم بتكوين فريق عمل مناصرة سياسات الحدّ من شرب الكحول والعمل جاهدًا حتى تحقيق الأهداف التي من شأنها أن تحمي شباب لبنان.