لمن قال الرياشي..."اي لأ"؟

لمجرد أنها مسقط رأس ميلانيا...السياح يتوافدون
ما ابرز التطورات اليوم؟
استقرار يترافق مع رياح شمالية شديدة البرودة
لن تتوقعوا مدى رشاقة جسمها...
يظنّ البعض ان نعيق ابواقه يجعل باطله حقاً والحق باطل؟! اي لأ، الباطل باطل ولو نعّقته، والحق أقوى ولو منعته!
— Melhem Riachy (@MelhemRiachy) January 31, 2017
يظنّ البعض ان نعيق ابواقه يجعل باطله حقاً والحق باطل؟! اي لأ، الباطل باطل ولو نعّقته، والحق أقوى ولو منعته!
يظنّ البعض ان تكرار التفاهة و/ او السفاهة تعتادها الناس فتصبح عميقة؟! اي لأ، مع التكرار تزيد السخافة..وتفيض!
— Melhem Riachy (@MelhemRiachy) January 31, 2017
يظنّ البعض ان تكرار التفاهة و/ او السفاهة تعتادها الناس فتصبح عميقة؟! اي لأ، مع التكرار تزيد السخافة..وتفيض!