لمن قال الرياشي..."اي لأ"؟

غرّد وزير الاعلام ملحم رياشي "يظنّ البعض ان نعيق ابواقه يجعل باطله حقاً والحق باطل؟! اي لأ، الباطل باطل ولو نعّقته، والحق أقوى ولو منعته!"



واضاف عبر تويتر "يظنّ البعض ان تكرار التفاهة و/ او السفاهة تعتادها الناس فتصبح عميقة؟! اي لأ، مع التكرار تزيد السخافة..وتفيض!"

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يظنّ البعض ان نعيق ابواقه يجعل باطله حقاً والحق باطل؟! اي لأ، الباطل باطل ولو نعّقته، والحق أقوى ولو منعته! — Melhem Riachy (@MelhemRiachy) January 31, 2017

يظنّ البعض ان تكرار التفاهة و/ او السفاهة تعتادها الناس فتصبح عميقة؟! اي لأ، مع التكرار تزيد السخافة..وتفيض! — Melhem Riachy (@MelhemRiachy) January 31, 2017