شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 01 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار محلية
منذ ساعتين
 مشاركة
 مشاركة

لمن قال الرياشي..."اي لأ"؟

publishing date: 01/02/2017 01:55:34
episodes
لمن قال الرياشي...&quot;اي لأ&quot;؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
غرّد وزير الاعلام ملحم رياشي "يظنّ البعض ان نعيق ابواقه يجعل باطله حقاً والحق باطل؟! اي لأ، الباطل باطل ولو نعّقته، والحق أقوى ولو منعته!"

واضاف عبر تويتر "يظنّ البعض ان تكرار التفاهة و/ او السفاهة تعتادها الناس فتصبح عميقة؟! اي لأ، مع التكرار تزيد السخافة..وتفيض!"
 
 
الإعلان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact