لافروف: دعوة نتنياهو وعباس للاجتماع لا تزال قائمة...وهذا ما اطلبه من ترامب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء ان دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع في موسكو لا تزال قائمة.

وأشار لافروف خلال مؤتمر في أبو ظبي الى ان روسيا ممتنة لأن الجانبين قبلا الدعوة من حيث المبدأ.

ولم يتحدد موعد بعد للاجتماع الذي كشفت وزارة الخارجية الروسية النقاب عنه أول مرة في أيلول الماضي.

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ودعا لافروف جامعة الدول العربية الى انهاء تجميد عضوية سوريا فيها، معتبرا ان ابقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة "لا يساعد" جهود احلال السلام.

وفي سياق آخر، طلب لافروف من ترامب أن يكون أكثر تحديدا بشأن المناطق الآمنة المقترحة في سوريا مشيرا الى أن تجربة المناطق الآمنة في ليبيا كانت مأساوية.