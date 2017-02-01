المستقبل يرفض ما يرفضه جنبلاط

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الإقتصاد رائد خوري.

وفي مستهل الجلسة، أشار الحريري الى انه عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الإنتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد، لافتا الى ان التلازم بين الامرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر، بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود، قائلا "على أن ورش العمل السياسية، يجب ان تستمر، وان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة".

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ولفت الحريري الى ان الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لان يعيش ايضا عشرات السنين، مشددا على انه لا يجب ان نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون، لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية.

وفي ما يتعلق بعلاقته مع الرئيس ميشال عون، أكد الحريري أنه على خط واحد مع الرئيس، مضيفا "أريد ان أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شيئا من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي، راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي".

من جهته، كشف وزير الإعلام محلم الرياشي بعد الجلسة، أن الصيغة التي يعمل عليها من قبل اللجنة الرباعية يتم تعديلها ومعظم القوى السياسية ليست باللجنة تجتمع في إطار التحضير لقانون الإنتخابات، لافتا الى ان هناك حوارات ثنائية وثلاثية ونجاحها يكمن في كتنمانها.

وأشار الى ان "خطة النفايات التي اقرت من قبل الحكومة السابقة هي التي ستنفذ"، لافتا الى ان هناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية بمسألة النفايات ولن نسمح من جديد بإغراق لبنان بالنفايات.

وقبيل الجلسة، علق بعض الوزراء على ما توصلت اليه النقاشات بشأن القانون الانتخابي، فاعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أنه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات.

واعتبر وزير التربية مروان حمادة أن الصيغة الانتخابية المتداولة حاليا "عطتك عمرها" وسيستمر البحث حتى إيجاد صيغة انتخابية جديدة، اما الوزير ميشال فرعون فقال: "لقد عدنا الى نقطة الصفر".

وردا على ما قاله فرعون، أكد وزير المال علي حسن خليل أن "الأمور لم تعد إلى نقطة الصفر والمداولات مستمرة"، ولفت بدوره وزير العمل محمد كبارة الى ان الصيغة الانتخابية المتداولة حاليا هي "حكي بحكي بعد ما في شي".

الى ذلك، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن موضوع دعوة الهيئات الناخبة لن يطرح في جلسة اليوم وربما قد يطرح الأسبوع المقبل في بعبدا.

من جهة أخرى، لفت وزير المهجرين طلال ارسلان أن هناك توجها لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للخروج من سياسة المطامر إلى المحارق المتطورة.