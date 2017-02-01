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01 شباط 2017
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بالصور- هكذا بدا الجليد اليوم

publishing date: 01/02/2017 05:48:26
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بالصور- هكذا بدا الجليد اليوم
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 تشهد منطقة النبطية واقليم التفاح موجة من الصقيع غير المسبوقة تترافق مع رياح شمالية باردة وجليد.

كما أفيد عن وقوع اضرار بالغة في المزروعات في البيوت البلاستيكية في سهل عكار جراء موجة الجليد والصقيع التي تعاني منها منطقة عكار.
 
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الى جانب ذلك، في مدينة زغرتا والقضاء، وصلت درجة الحرارة عند السادسة صباحا الى ثلاث درجات تحت الصفر، وفي بلدة اهدن الجبلية الى حدود العشر درجات تحت الصفر، ما أدى إلى تكون طبقات من الجليد وشل حركة المرور.

وتزامنت موجة الجليد مع تدن كبير في درجات الحرارة وصلت صباحا في المناطق الوسطى التي يتفاوت إرتفاعها عن سطح البحر بين 500 ـ 700 متر فوق سطح البحر، إلى 3 درجات تحت الصفر، ما أدى إلى تجمد المياه في القساطل. 
 
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