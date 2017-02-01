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01 شباط 2017
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كم مرة يجب ممارسة الجنس في الأسبوع؟

publishing date: 01/02/2017 07:32:20
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كم مرة يجب ممارسة الجنس في الأسبوع؟
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تعتبر العلاقة الجنسية أمرًا أساسياً لتعزيز الرابط بين الزوجين، كما تُعتبر ممارسة الجنس بانتظام دليلاً لحياة زوجية سليمة ومستقرّة.

 
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وقد تناولت دراسات عدة موضوع العلاقة الجنسية بين الزوجين وعدد المرات المثالي لممارسة الجنس أسبوعيًا، فما هو المعدّل الطبيعي لممارسة الجماع؟

 

وكشفت دراسة كندية حديثة أن ممارسة الجنس مرة واحدة في الأسبوع  تُعتبر كافية للحفاظ على السعادة الشخصية والإكتفاء في إطار العلاقة.

 

ولا يجب على الأزواج ممارسة الضغط على الشريك بطلب الجماع بطريقة متكرّرة لأن كل منهما يكون متأثرًا بأعباء المسؤوليات اليومية والمهنية.

 
 
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