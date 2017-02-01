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01 شباط 2017
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اتّبعوا هذه الخطوات للنوم بشكلٍ أفضل!

publishing date: 01/02/2017 07:39:25
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اتّبعوا هذه الخطوات للنوم بشكلٍ أفضل!
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تتسبّب عوامل متعدّدة بالتأثير سلباً على نوعية النوم وبالتالي عدم الحصول على الوقت الكافي من الراحة.

 

ومن بين هذه العوامل القلق، الشعور بالتوتّر، النسيان والشعور بالحزن او الإكتئاب.

 
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ويؤدي عدم الحصول على ساعات نوم هنيئة وكافية إلى الشعور بالتعب بشكل مستمر إضافة إلى مشاكل صحية كثيرة، لذلك عليكم اتّباع هذه الخطوات للحصول على نوم عميق:

 

- اختاروا وقتًا محدّدا للخلود إلى النوم واتّبعوا هذا النظام كل ليلة.

 

-  يجب أن تكون غرفة النوم الخاصة بكم هادئة ومرتّبة كما يجب أن يكون السرير مريحًا. لا تستخدموا الكومبيوتر أو الهاتف ولا تشاهدوا التلفاز داخل الغرفة، إذ يجب أن تكون غرفتكم مخصّصة فقط للنوم والراحة.

 

- قبل الخلود  للنوم، قوموا بالأشياء التي تحبّون ممارستها لمدة 45 دقيقة تقريبًا مثل قراءة الكتب أو ممارسة التمارين الرياضية أو الاستماع إلى الموسيقى.

 

- بجب أن تهيئوا نفسكم قبل الخلود إلى الفراش، لذلك قوموا بتخفيت الأضواء وإطفاء الأجهزة الإلكترونية.

 
- اشربوا ليترين من الماء يوميًا وتوقّفوا عن تناول الكافيين خلال فترة بعد الظهر. كذلك، تناولوا الفاكهة والخضار لاحتوائها على المعادن والفيتامينات الأساسية التي تؤمن التوازن لجسمكم والتي تساعدكم أيضًا على تنظيم نومكم.
 
 
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