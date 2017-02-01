اتّبعوا هذه الخطوات للنوم بشكلٍ أفضل!

تتسبّب عوامل متعدّدة بالتأثير سلباً على نوعية النوم وبالتالي عدم الحصول على الوقت الكافي من الراحة.

ومن بين هذه العوامل القلق، الشعور بالتوتّر، النسيان والشعور بالحزن او الإكتئاب.

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ويؤدي عدم الحصول على ساعات نوم هنيئة وكافية إلى الشعور بالتعب بشكل مستمر إضافة إلى مشاكل صحية كثيرة، لذلك عليكم اتّباع هذه الخطوات للحصول على نوم عميق:

- اختاروا وقتًا محدّدا للخلود إلى النوم واتّبعوا هذا النظام كل ليلة.

- يجب أن تكون غرفة النوم الخاصة بكم هادئة ومرتّبة كما يجب أن يكون السرير مريحًا. لا تستخدموا الكومبيوتر أو الهاتف ولا تشاهدوا التلفاز داخل الغرفة، إذ يجب أن تكون غرفتكم مخصّصة فقط للنوم والراحة.

- قبل الخلود للنوم، قوموا بالأشياء التي تحبّون ممارستها لمدة 45 دقيقة تقريبًا مثل قراءة الكتب أو ممارسة التمارين الرياضية أو الاستماع إلى الموسيقى.

- بجب أن تهيئوا نفسكم قبل الخلود إلى الفراش، لذلك قوموا بتخفيت الأضواء وإطفاء الأجهزة الإلكترونية.