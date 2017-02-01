خطوات صحية... لتنظيف الكبد!

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يُعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم لأنه مسؤول عن تنظيم مستوى السكّر في الدم و التخلّص من السموم.
من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي خطوات عدة قدّمتها خبيرة التغذية الأسترالية جيسيكا سيبيل لتنظيف الكبد:
- تناولوا ملعقة كبيرة مليئة من خل التفاح قبل كل وجبة، لأن هذه الخطوة تساعدكم على تخفيض مستويات السكر في الدم كما تُخفّف من نسبة طلب الجسم للسكر.
- أضيفوا كميات من التوابل والأعشاب وعصير الحامض إلى الوجبات لإعطائها نكهة لذيذة.
- تناولوا القهوة من جذور الهندباء بدلاً من القهوة العادية.
- عند الشعور بحاجة ماسة لتناول السكر، امزجوا سيترات المغنيسيوم مع الماء وقوموا بتناول هذا الخليط.