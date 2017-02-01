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صحة و تغذية
01 شباط 2017
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خطوات صحية... لتنظيف الكبد!

publishing date: 01/02/2017 09:16:27
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خطوات صحية... لتنظيف الكبد!
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 يُعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم لأنه مسؤول عن تنظيم مستوى السكّر في الدم و التخلّص من السموم.

 

من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي خطوات عدة قدّمتها خبيرة التغذية الأسترالية جيسيكا سيبيل لتنظيف الكبد:

 
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- تناولوا ملعقة كبيرة مليئة من خل التفاح قبل كل وجبة، لأن هذه الخطوة تساعدكم  على تخفيض مستويات السكر في الدم كما تُخفّف من نسبة طلب الجسم للسكر.

 

- أضيفوا كميات من التوابل والأعشاب وعصير الحامض إلى الوجبات لإعطائها نكهة لذيذة.

 

- تناولوا القهوة من جذور الهندباء بدلاً من القهوة العادية.

 

- عند الشعور بحاجة ماسة لتناول السكر، امزجوا سيترات المغنيسيوم مع الماء وقوموا بتناول هذا الخليط.

 
والجدير ذكره هو أن سيبيل قالت إنه يجب على المرء تنظيف الكبد لمدّة ثلاثة أيام في كل شهر.
 
 
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