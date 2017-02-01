ما هو تأثير مشاهدة التلفاز على الحيوانات المنوية؟

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يعلم الناس جيّداً أن هناك عوامل طبيعية وبيئية وحياتية عديدة قد تؤثّر سلباً على عدد حيوانات الرجال المنوية ونوعيّتها.وبالتالي، فعندما يرسم أي ثنائي خطة مستقبلية تتمحور حول الإنجاب، يسعى الى العيش في بيئة ملائمة تسهّل هذه العملية.ولكن ما قد لا يعرفه البعض هو أن هناك عادات يقوم بها الرجال يومياً وبشكل طبيعي قد تؤثّر سلباً على حيواناتهم المنوية من دون أن يدركوا ذلك.ومن بين هذه العادات "السيئة" التي تؤثّر سلباً على نوعية الحيوانات المنوية، اتباع نظام غذائي غني بالأغذية المصنعة، الإجهاد، السمنة، التدخين، شرب الكحول، والتعرض لفترات طويلة للمواد الكيميائية أو الحرارة.ولكن ما قد لا يعلمه الرجال هو أن مشاهدة التلفاز تشكّل خطراً كبيراً على السائل المنوي.ووفقاّ لدراسة أجراها خبراء من جامعة كوبنهاغن ونُشرت نتائجها في الدورية الأميركية لعلم الأوبئة، فقد تتسبب مشاهدة التلفزيون بتخفيض عدد الحيوانات المنوية ونوعيتها الى الثلث تقريباً.ويذكر أن هذه الدراسة أجريت على 1200 شاب لا يعانون من أي مشاكل صحية، وتبيّن أن مجموعة الشبان الذين يشاهدون التلفاز حوالي 5 ساعات يومياً لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية مقارنة مع المجموعة التي بالكاد تشاهد التلفاز.واللافت هو ان الخبراء يشيرون الى أن ممارسة الرجال للرياضة بطريقة منتظمة يحسّن الخصوبة لديهم ويحافظ على صحّتهم الجنسية بالرغم من الجلوس لوقت طويل أمام شاشة التلفاز.