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بالفيديو: ظنّت أن عطلاً موسيقياً أفسد رقصتها الأولى... إلا أنّ ما سمعته أصابها بالصدمة!

publishing date: 01/02/2017 09:31:32
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بالفيديو: ظنّت أن عطلاً موسيقياً أفسد رقصتها الأولى... إلا أنّ ما سمعته أصابها بالصدمة!
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تحلم كل شابة بأن يكون يوم زفافها مثاليًا وشبيهًا بقصص الأميرات الخيالية، لذلك تمضي العروس الكثير من الوقت لتحضير الحفل تجنّبًا لوقوع أي خطأ في هذا اليوم المهم.

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إلا أن ما حصل مع عروس أميركية خلال تأدية الرقصة الأولى مع زوجها أصابها بصدمة كبيرة.

وفي التفاصيل، ظنت هذه العروس أن رقصتها الأولى مع زوجها اتّخذت منحى سيئًا عندما اعتذر الدي جي عن تشغيل الأغنية التي اختارها الثنائي ليرقصا على أنغامها بسبب عطل طارئ، وقال إن الفرقة الموسيقية ستعزفها عوضًا عنه.

ويذكر أن العروس كانت اختارت اغنية "Like there's no yesterday" للمغني مارك ويلس المفضّل لديها.

إلا أن المفاجأة كانت عندما استدارت الشابة نحو المنصة، إذ اندهشت لرؤية ويلس يؤدي الأغنية بنفسه. الملفت هو أن زوجها حضّر لها هذه المفاجأة كهدية زفافهما.
 
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