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01 شباط 2017
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لماذا يتحوّل لون القريدس إلى زهري عند الطهي؟

publishing date: 01/02/2017 09:38:51
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لماذا يتحوّل لون القريدس إلى زهري عند الطهي؟
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قبل الطهي، يكون لون القريدس رماديًا ومائلاً إلى الأزرق لكن سرعان ما يتحوّل إلى اللون الزهري بعد طبخه.

 

ولأن الكثير من الناس يتسائلون عن سبب هذا التغيير،  قرّرنا أن نقدّم لكم الإجابة في ما يلي:

 
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يحتوي الهيكل الخارجي للقريدس على الكاروتينات (صبغات) التي تُدعى أستازانتين astaxanthin والتي تعطي اللون الزهري للقريدس.

 

وهذه الكاروتينات نفسها تعطي سمك السلمون اللون الزهري.

 

قبل الطهي، تكون الكاروتينات مغلّفة ببروتينات كروستاسيانين crustacyanin التي تتفكك بفعل الحرارة وتطلق الأستازانتين الأمر الذي يعطي القريدس اللون الزهري.

 
ويذكر هو أن هذا السبب هو نفسه الذي يكمن وراء تحوّل لون سرطان البحر يتحوّل الى الأحمر بعد الطهي.
 
 
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