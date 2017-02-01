كيف تجفّفين شعرك بطريقة سريعة خلال فصل الشتاء؟

في فصل الصيف، يكفي أن تخرجي من الحمام لدقائق معدودة حتى يجف شعرك الرطب، إلا أن الأمر يختلف خلال فصل الشتاء البارد.

سنقدّم لكِ في ما يلي، إرشادات سهلة وبسيطة كي تجفّفي شعرك خلال وقت قصير في الشتاء.

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-أنثري القليل من رذاذ الشعر أثناء تجفيف الخصلات لأن هذا المكوّن يحتوي على نسبة كبيرة من الكحول تساعد على أن يجفّ الشعر بطريقة أسرع.

-إستخدمي فرشاة مثقوبة تتيح للهواء أن يمرّ من خلالها وبالتالي ما يسرّع عملية تجفيف الشعر.