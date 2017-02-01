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01 شباط 2017
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كيف تجفّفين شعرك بطريقة سريعة خلال فصل الشتاء؟

publishing date: 01/02/2017 10:34:51
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كيف تجفّفين شعرك بطريقة سريعة خلال فصل الشتاء؟
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في فصل الصيف، يكفي أن تخرجي من الحمام لدقائق معدودة حتى يجف شعرك الرطب، إلا أن الأمر يختلف خلال فصل الشتاء البارد.
 

سنقدّم لكِ في ما يلي، إرشادات سهلة وبسيطة كي تجفّفي شعرك خلال وقت قصير في الشتاء.

 
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-أنثري القليل من رذاذ الشعر أثناء تجفيف الخصلات لأن هذا المكوّن يحتوي على نسبة كبيرة من الكحول تساعد على أن يجفّ الشعر بطريقة أسرع.

 

-إستخدمي فرشاة مثقوبة تتيح للهواء أن يمرّ من خلالها وبالتالي ما يسرّع عملية تجفيف الشعر.

 
- اختاري مجفّفاً للشعر لديه تدفّق قوي للهواء للحصول على النتيجة المرجوّة خلال وقت قصير.
 
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