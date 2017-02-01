إطلاق رصاص على طائرة شحن عسكرية أوكرانية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك إنه تم إطلاق الرصاص من سلاح ناري على طائرة شحن عسكرية أوكرانية من منصة غاز تسيطر عليها روسيا تطل على البحر الأسود. وأضاف ان "الرصاصة ألحقت تلفيات بالطائرة. لم يمس طاقم الطائرة سوء" مشيرا إلى أن الطائرة هبطت بسلام. الإعلان



حلف الاطلسي يدعو روسيا الى التحرك بعد "اخطر تجدد" للعنف في اوكرانيا

عبر الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ عن اسفه "لاخطر تجدد للعنف" يسجل منذ فترة طويلة في شرق اوكرانيا وطالب روسيا باستخدام "نفوذها الكبير على المتمردين" الموالين لها لوقف العنف.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "نلاحظ اخطر تجدد للعنف منذ فترة طويلة وخصوصا في مدينة افديفكا ومحيطها".

واشار نقلا عن منظمة الامن والتعاون في اوروبا الى "اكثر من 5600 انتهاك لوقف اطلاق النار خلال الاسبوع الماضي".