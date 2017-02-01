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01 شباط 2017
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المعارك تحاصر عشرات الاف المدنيين في جنوب غرب اليمن

publishing date: 01/02/2017 14:03:16
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المعارك تحاصر عشرات الاف المدنيين في جنوب غرب اليمن
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افادت الامم المتحدة وسكان ان المعارك بين المتمردين والقوات الحكومية في جنوب غرب اليمن تحاصر عشرات الاف المدنيين، فيما تحدثت مصادر عسكرية وطبية عن سقوط 31 قتيلا في مواجهات جديدة.

 وتتركز المعارك داخل مدينة المخا وحولها على البحر الاحمر والتي تحاول القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي منذ ايام عدة استعادتها من المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

 واكد عدد كبير من سكان المخا التي لا يزال فيها ما بين عشرة الاف و12 الف شخص انهم لا يستطيعون الفرار بسبب شراسة المعارك.

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