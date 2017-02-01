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الموافقة على المرحلة الاولى من مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

publishing date: 01/02/2017 15:57:12
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الموافقة على المرحلة الاولى من مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
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وافق النواب البريطانيون بغالبية كبيرة على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

 ووافق 498 نائبا مقابل 114 على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، وخصوصا لان الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

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