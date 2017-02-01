عون يزور مصر والأردن في 13 و14 شباط

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيزور مصر يوم الاثنين في 13 الجاري، حيث سيلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، وينتقل في اليوم التالي، الى الاردن في زيارة تستمر ليوم واحد يعقد خلالها قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأوضح مصدر مواكب ان المحادثات في كل من القاهرة وعمان ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والتطورات الدولية.