احتجاز رهائن بسجن في ديلاوير الأميركية

أعلنت المتحدثة باسم إدارة السجون بولاية ديلاوير الأميركية جايمي كارفيل ان سجن جيمس تي. فوجن في بلدة سميرنا على بعد نحو 64 كيلومترا إلى الجنوب من ويلمنغتون أغلق بين الساعة الثالثة ونصف والساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء.

ولم يتضح على الفور عدد من احتجزوا رهائن أو ما أدوارهم داخل السجن.

وأضافت "لدينا معلومات محدودة للغاية."

وكشفت قناة "إيه.بي.سي 7" الإخبارية نقلا عن رابطة ضباط السجون في ديلاوير ان الرهائن من حراس السجن.

وتتعامل فرق التدخل التابعة لإدارة السجون وشرطة ولاية ديلاوير مع واقعة احتجاز الرهائن في السجن الذي يضم نحو 2500 مسجون.