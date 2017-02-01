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عشرة أيام حاسمة أمام اللجنة الرباعية

publishing date: 01/02/2017 23:38:00
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عشرة أيام حاسمة أمام اللجنة الرباعية
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كشفت مصادر معنية في اللجنة الرباعية لصحيفة "النهار" ان اللجنة تجد نفسها أمام عشرة أيام حاسمة ستتكثف خلالها اللقاءات والاتصالات والمشاورات على مختلف المستويات للتفاهم على صيغة لمشروع جديد قبل موعد 21 شباط.

 
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واشارت المصادر الى ان الاجتماع الاخير للجنة مساء الثلثاء في وزارة الخارجية سجل تجاوز المجتمعين الصيغة المختلطة التي طرحها الوزير باسيل بعدما اعتبرها الثنائي الشيعي غير مناسبة وعاد البحث الى الصيغ الأخرى ولا سيما منها طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتناول التأهيل الأكثري على القضاء والانتخاب النسبي على المحافظة. 
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