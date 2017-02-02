هذا هو هدف زيارة الكتائب الى معراب

عقد لقاء أمس بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووفد من حزب الكتائب، وقد أبلغ مصدر كتائبي "النهار" أن زيارة معراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية استكمالاً للجولات التي بدأها وسيتسكملها النائب سامي الجميل مع المرجعيات الرسمية والسياسية.

أما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل فقد تم التوافق بين الجانبين على أن يتم بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية.