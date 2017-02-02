الرئيس الكولومبي يعتبر أن تسليم متمردي "فارك" سلاحهم "بدا مستحيلا"

أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أن نزع سلاح "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) "بدا مستحيلا"، ولكنه أصبح "اليوم حقيقة" إذ احتشد متمردون في المناطق حيث ينبغي أن يسلموا أسلحتهم بعد أكثر من 52 عاما من القتال.

ورحب الرئيس الكولومبي ببدء نقل متمردي فارك السبت إلى 26 منطقة في أنحاء متفرقة من البلاد، لتسليم أسلحتهم فيها بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وبإشراف الأمم المتحدة.

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هذا، وشهدت كولومبيا نزاعا مسلحا انخرطت فيه خلال عقود نحو ثلاثين حركة تمرد يسارية ومليشيات من اقصى اليمين وقوات النظام ما خلف 260 الف قتيل على الاقل واكثر من 60 الف مفقود و6,9 ملايين نازح.