ماذا بعد موجة الصقيع؟

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نائب مدير وكالة الأمن القومي الأميركية
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يسيطر مرتفع جوي حاليا على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط ، ومن المتوقع ان يبقى مستقرا حتى الايام الثلاث المقبلة ، بحيث تعود الحرارة حول معدلاتها نهاية الاسبوع.
والطقس في الايام المقبلة سيكون على الشكل التالي:
*الخميس : طقس قليل السحب الى بارد جدا بالرغم من الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة، يتشكل الجليد على ارتفاع ٥٠٠م . حرارة السواحل تتراوح بين ٣ و ١٢ درجات.
* الجمعة : قليل السحب الى غائم جزئيا مع بداية ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة .يتشكل الجليد على ٨٠٠م حرارة السواحل تتراوح بين ٦ و ١٦ درجات.