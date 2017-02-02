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02 شباط 2017
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ماذا بعد موجة الصقيع؟

publishing date: 02/02/2017 04:05:09
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يسيطر مرتفع جوي حاليا على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط  ، ومن المتوقع ان يبقى مستقرا حتى الايام الثلاث المقبلة ، بحيث تعود الحرارة حول معدلاتها نهاية الاسبوع.

 
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والطقس في الايام المقبلة سيكون على الشكل التالي: 

 

*الخميس : طقس قليل السحب الى بارد جدا بالرغم من الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة،  يتشكل الجليد على ارتفاع ٥٠٠م . حرارة السواحل تتراوح بين ٣ و ١٢ درجات.

 

* الجمعة : قليل السحب الى غائم جزئيا مع بداية ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة .يتشكل الجليد على ٨٠٠م حرارة السواحل تتراوح بين ٦ و ١٦ درجات.

 
·     السبت : طقس غائم جزئيا مع ضباب على الجبال بداية وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، حرارة السواحل تتراوح بين ٨ و ١٧ درجات.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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