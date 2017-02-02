باسيل من جوهانسبورغ: لاعتماد قانون انتخابي يؤمّن المناصفة وعدالة التمثيل

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ان صمود لبنان حتى الان في وسط العاصفة الهوجاء في المنطقة هو نتيجة لصمود اللبنانيين الذين حولوا المواجهة الى عنوان لوجودهم.

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ولفت باسيل ،في افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية في جوهانسبورغ، الى أن انتخاب الرئيس ميشال عون مصدر امل، كاشفا أن مؤتمر الطاقة الاغترابية المقبل في بيروت سيكون برعايته وحضوره.وقال:"لبنان فكرة وحلم جميل وحدوده انتم وانتم لا حدود لكم فلبنان حدوده العالم"، وأضاف:"ليس المنتشرون وحدهم المظلومين في قانون الانتخاب بل المقيمون ايضا جراء عدم وجود قانون عادل يحقق المناصفة".وأكد الاصرار على طلبهم بتمثيل المنتشرين بستة مقاعد للقارات الست، داعيا لاعتماد قانون انتخابي يؤمّن المناصفة وعدالة التمثيل.