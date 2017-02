الإعلان

رأى النائب هادي حبيش أن القانون الانتخابي المختلط ليس عادلا، وسأل:"ما الذي يمنع اعتماد النسبية في المناطق التي تتواجد فيها طائفة واحدة؟"حبيش وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI لفت الى أن اللجنة الرباعية التي تبحث قانون الانتخاب عادت الى نقطة الصفر بعد عدم اقتناع أطرافها بأن "المختلط" لا يمكن أن يمر، لافتا الى ان البحث عاد ليتركز على كل الصيغ التي كانت مطروحة من قبل.وشدد حبيش على أنه لم يصوب على الـLBCI أو على برنامج بعينه على خلفية ما نُقل عنه عن برنامج "نقشت Take Me Out "، معتبرا ان رأيه بالبرنامج لا يستهدف المؤسسة، مؤكدا انه لم يطلب وقف البرنامج بل وضع معايير له والى تعديل أوقات البرامج التي تحتوي على ايحاءات معينة.