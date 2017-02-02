مكسيكو وواشنطن تنفيان ان يكون ترامب لوح بارسال قوات الى المكسيك

نفت واشنطن ومكسيكو الاربعاء معلومات افادت بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوح بارسال قوات اميركية الى المكسيك لمكافحة عصابات المخدرات.

وكانت الصحافية المكسيكية دوليا استيفيز اوردت نقلا عن مصادر "سرية" اميركية ومكسيكية ان ترامب لوح بهذا التهديد خلال اتصال هاتفي لمدة ساعة اجراه الجمعة مع نظيره المكسيكي انيركي بينيا نييتو.

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وتابعت استيفيز ان ترامب قال انه "ربما" عليه ارسال قوات الى المكسيك لاقناع الكارتيلات "لان الجنود المكسيكيين لا يقومون بعملهم كما يجب"، بحسب معلومات نشرت على موقع "برويكتو بوينتي.كوم. ام اكس" المكسيكي.

ونفت الرئاستان المكسيكية والاميركية هذه المعلومات بشدة.

وكانت الحكومتان اشارتا في بيانين رسميين الجمعة الى ان الاتصال كان "بناء ومثمرا"، كما قال ترامب في مؤتمر صحافي ان المحادثة كانت "ودية جدا جدا".