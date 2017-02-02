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وزير الدفاع الأميركي يبحث نظام ثاد الصاروخي في زيارة لكوريا الجنوبية

publishing date: 02/02/2017 04:45:53
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وزير الدفاع الأميركي يبحث نظام ثاد الصاروخي في زيارة لكوريا الجنوبية
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اعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لدى وصوله إلى سول اليوم انه سيستطلع رأي كوريا الجنوبية بشأن جهود كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

 
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 وأوضح ماتيس أنه سيبحث خطط نشر نظام دفاع صاروخي أميركي في كوريا الجنوبية. وتأتي الزيارة وسط تقارير بأن الشمال ربما يستعد لاختبار صاروخ باليستي جديد في خطوة قد تعتبر تحديا مبكرا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

 وتشير كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الى إن نشر نظام ثاد يهدف إلى الحماية من قدرات كوريا الشمالية النووية والباليستية المتنامية.

  

وتعترض الصين على ثاد قائلة إنه سيؤدي إلى زعزعة التوازن الأمني الإقليمي مما دفع بعض زعماء المعارضة الكورية الجنوبية إلى الدعوة لتأجيله أو إلغائه.
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