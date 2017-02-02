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02 شباط 2017
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الجيش السوري يعلن توسيع العمليات ضد داعش بريف حلب الشرقي

publishing date: 02/02/2017 04:59:14
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أعلن الجيش السوري ان تقدمه في الآونة الأخيرة أمام تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي مجرد نقطة بداية لمزيد من العمليات لطرد مقاتلي التنظيم وتوسيع هيمنة القوات الحكومة في المنطقة.
 

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وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء تمكنت خلال عمليتها العسكرية الواسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود 250 كيلومترا مربعا شمال شرقي حلب.
 
من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان تنظيم داعش قتل 14 جنديا سوريا على الأقل في هجوم شرس على مطار عسكري إلى الشمال الشرقي من دمشق.

 
وأوضح المرصد ومقره بريطانيا ان التنظيم شن الهجوم في اليوم السابق قرب مطار السين الواقع على بعد 70 كيلومترا تقريبا من العاصمة السورية وإنه استولى على عدة مواقع في المنطقة الخاضعة للجيش السوري.
 

 وسيطر التنظيم على مساحات شاسعة في شرق سوريا منها معظم محافظة دير الزور ومدينة الرقة التي يتخذها عاصمة.
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