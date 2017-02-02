ترامب يُنذر إيران ... فهل تقع المواجهة بين البلدين ؟

نقلت صحيفة دي فيلت الألمانية اليوم عن مصادر مخابراتية لم تسمها قولها إن إيران اختبرت صاروخ كروز يسمى "سومار" قادرا على حمل أسلحة نووية بالإضافة إلى تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد.



واوضحت الصحيفة ان صاروخ سومار جرى تصنيعه في إيران وحلق لنحو 600 كيلومتر في أول اختبار ناجح معلن لإطلاقه.

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ونقلت عن مصادر مخابراتية قولها إنه يعتقد أن الصاروخ قادر على حمل أسلحة نووية ويمكن أن يتراوح مداه بين 2000 و3000 كيلومتر.



وحذر الرئيس دونالد ترامب ايران صباحا عبر تويتر مغردا "لقد تم توجيه تحذير رسمي الى ايران لانها اطلقت صاروخا بالستيا. كان يجب ان تكون ممتنة للاتفاق الكارثي الذي وقعته الولايات المتحدة معها.



وأعلن البيت الأبيض أن اختبار إيران لصاروخ باليستي وتصرفاتها ضد سفن البحرية الأميركية لن تمضي دون رد.



وبذلك ردّ الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان التحذير الذي وجهته الادارة الاميركية للجمهورية الاسلامية بعد التجربة الصاروخية، لا اساس له.



