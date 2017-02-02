الموت يغيّب والدة النائب زياد أسود

غيب الموت والدة النائب زياد أسود ليلى زيدان ضاهر زيدان.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الاولى من بعد ظهر غد الجمعة في كنيسة مار مارون - الجميزة، وينقل بعدها الجثمان الى بلدتها جزين حيث تقام صلاة البخور عن نفسها الرابعة من بعد الظهر في كنيسة مار يوسف.

وتقبل التعازي اليوم الخميس في صالون كنيسة مار مارون - الجميزة، من الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء. ويوم الجمعة قبل الدفن بدءا من الحادية عشرة قبل الظهر في صالون كنيسة مار مارون - الجميزة، وبعد الدفن في صالون كنيسة مار يوسف - جزين لغاية السادسة مساء، ويومي السبت والاحد 4 و5 الحالي في صالون الكنيسة في جزين من الحادية عشرة لغاية السادسة مساء. والاثنين 6 الحالي من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء في صالون كنيسة مار مارون الجميزة.