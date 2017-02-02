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02 شباط 2017
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اللقاء الديمقراطي في بنشعي... فرنجية: أي قانون منطقي لا يلغينا

publishing date: 02/02/2017 08:05:12
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المؤلف:
بسام أبو زيد
بسام أبو زيد
@BassamAbouZeid
Bassam Abou Zeid
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أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أنه مع أي قانون انتخابي عادل ينصف الجميع ومع أي قانون منطقي "لا يلغينا"، وأنه مع الحزب التقدمي الاشتراكي أيضا كونه يتعرض للالغاء. 

واعتبر فرنجيه خلال لقائه وفدا من الحزب الديمقراطي أن حقوق المسيحيين تكون حين يكونون آمنين وليس حين يكونون موضع استفزاز في المناطق التي يشكلون أقلية فيها، وشدد على ان هناك فريقا سياسيا اتى الى السلطة بشعار تقوية نفسه على حساب الآخرين.
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بدوره دعا النائب أكرم شهيب باسم وفد اللقاء الديمقراطي الى ضرورة اقرار قانون انتخابي لا يلغي أحدا من الاطراف السياسية، واشار الى انه "علينا أن نقرأ بكتاب إتفاق الطائف ونحن منفتحون على كل الطروحات خارج التسويات التي توصل فريق وتؤذي فريقا آخر". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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