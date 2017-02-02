إشربوا هذا الشاي لمدة 15 يوماً... واحصلوا على خصر نحيف!

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مما لا شك فيه أن تراكم الدهون في الجسم، وبخاصةٍ في منطقة البطن، يتسبب بمشاكل صحية وجسدية، وإضافة الى ذلك إن السمنة تؤثّر سلباً على نفسية الإنسان فيشعر بعدم الثقة بالنفس.توازياً، إن الدهون تؤدي أيضاً الى إصابة المرء بمخاطر وأمراض عديدة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.وبهدف مساعدتكم على التخلص من الدهون المتراكمة في جسمكم وخسارة الوزن الزائد، سنعرض عليكم في ما يلي وصفة شاي طبيعي ومفيد جداً.الشاي المثلج مع الزنجبيل والكركم- 8 أكواب من الماء (كوبان لنقع التوابل والجذور، و6 أكواب للتخفيف حدّة الشاي الطازج والمركّز).- 10 سنتيمترات من جذور الزنجبيل المبشور أو المقطع إلى شرائح رقيقة.- 10 سنتيمترات من جذور الكركم المبشور أو المقطع الى شرائح رقيقة.- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون- من ¼ إلى ½ كوب من العسلضعوا في مقلاة على النار الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود، ثمّ أضيفوا الى هذه المكوّنات كوبين من الماء. حالما يبدأ المزيج بالغليان، خففوا درجة حرارة النار واتركوا المكوّنات كافة لبضع دقائق.بعدها أطفئوا النار واتركوا الخليط حتى يبرد. عندما تلاحظون أن المزيج أصبح فاتراً أضيفوا اليه العسل وقوموا بتحريكه جيّداً. واتركوا الشاي يرتاح لمدة ساعة واحدة على الأقل، أو طوال الليل للحصول على نتائج أفضل. وقوموا في صباح اليوم التالي بتصفية الشاي المركّز بعناية. بعدها خففوا من حدة تركيزه في 6 أكواب من المياه العذبة أو أكثر.إشربوا من هذا الشاي 3 أكواب يومياً لمدة 15 يوماً، وستلاحظون الفرق. ويجب التنويه الى أنه يمكنكم أن تقوموا بهذه العملية 3 مرات في السنة كحد أقصى.