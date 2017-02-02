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02 شباط 2017
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فوز خامس للبنان على سوريا بغياب الخطيب وعرقجي وبوجي وحيدر

publishing date: 02/02/2017 10:27:29
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فوز خامس للبنان على سوريا بغياب الخطيب وعرقجي وبوجي وحيدر
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 من دون اي خسارة وحاصداً العلامة الكاملة والمستحقة ، اختتم منتخب لبنان  للرجال في كرة السلة مبارياته في بطولة غرب  آسيا بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في خمس  مباريات في البطولة  التي استضافتها  العاصمة الاردنية عمّان بفوزه المستحق على نظيره السوري  وبنتيجة(78-64 ) في المباراة التي اقيمت   الخميس  .
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وبذلك تصدر منتخب لبنان الترتيب النهائي العام بعشر نقاط(العلامة الكاملة) محققاً انتصاراته الخمسة .وبعدما ضمن لبنان اللقب بفوزه على الأردن الاربعاء خاض منتخب الأرز مباراة هامشية مع المنتخب السوري نجح في الفوز بها في لقاء  لم يشرك فيها المدرب جو مجاعص  القائد فادي الخطيب ووائل عرقجي وباسل بوجي وعلي حيدر مفضلاً اراحتهم .وانتهت الأرباع كالاتي:(15-13)(27-29)(53-46)(78-64). وفي ما يلي النقاط المسجلة من قبل اللاعبين اللبنانيين: ايلي رستم(26)،ايلي اسطفان(12)،امير سعود(10 نقاط)،علي مزهر وشارل تابت(8 نقاط)،نديم سعيد(7)،اتر ماجوك(6)وجاد خليل(1).
 
هذا وستصل بعثة لبنان الى مطار رفيق الحريري الدولي  عند الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر الجمعة 3 شباط الجاري حيث سيقام لها حفل استقبال حاشد في باحة الوصول بحضور رئيس الاتحاد بيار كاخيا واعضاء الاتحاد   ودُعي اللبنانيون وعشاق اللعبة ورجال الصحافة والاعلام  الى المشاركة في استقبال ابطال غرب آسيا .
 

لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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