أصبح اسم ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل لسان بعدما نشرت صورة لها مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية فستان يبلغ ثمنه نحو 5 آلاف دولار أميركي.

وأتت الصورة بعدما حظر ترامب دخول مهاجرين من سبع دول إسلاميّة الولايات المتّحدة لمدّة 90 يومًا.

وفي الصوة كانت ايفانكا واقفة إلى جانب زوجها جاريد كوشنر، مرتدية فستان فضي اللّون.

والتُقطت الصورة ليل السبت الماضي قبل أن يتجه الثنائي إلى عشاء، غير أنّ روّاد الانترنت انتقدوها بشدّة.

وشبّه أحد المستخدمين فستان فتاة البيت الأبيض ببطانيّة طوارئ مصنوعة من ورق معدني كانت تلفّها طفلة سورية لاجئة على نفسها، خلال رحلة لجوء من تركيا إلى اليونان.

Who wore it better? @IvankaTrump pic.twitter.com/I5ab22nLNx