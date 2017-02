مجموعة "أنونيموس" تكشف عن كيفية اختراق هاتف ترامب

نشرت مجموعة "أنونيموس"، وهي مجموعة غير مركزية من القراصنة المنتشرين في العالم، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر كشفت من خلالها عن كيفية إختراق الهاتف الذكي لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دوناد ترامب، الذي لا يزال يستخدم هاتف سامسونغ جلاكسي S3 القديم وغير الآمن.

ودعت "أنونيموس" القراصنة إلى استخدام برمجية معينة تمكّنهم من التسلل إلى هاتف الرئيس واختراق بياناته.

وقالت: "هاتف غالاكسي S3 لا يلبي المتطلبات الأمنية لمراهق "، مضيفة: "إنّ اختراق هاتف S3 أو S4 بالنسبة إلينا بمثابة فرض منزلي يُعطى لطالب جامعي لم يتخرج بعد".

وذكرت بالتغريدة أيضًا أنّ هواف غالاكسي S3 ما زالت تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.4 المليء بالثغرات، بما فيها ثغرة "StageFright" التي يمكن استغلالها للايقاع بترامب.

Trump refuses to use another smartphone other than the Galaxy S3. How you could hack and get access to his phone: pic.twitter.com/Ino7NGFpsa