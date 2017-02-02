لماذا المكتب البيضاوي في البيت الأبيض... بيضاوي؟

المكتب البيضاوي هو المكتب الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة منذ أن باشر الرئيس ويليام هوارد تافت أعماله فيه عام 1909.

وبعد تنصيبه كرئيس، أقام تافت مسابقة لاختيار مهندس مهمته توسيع الجناح الغربي. وأمر أن يكون التوسع باتجاه الجنوب.

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وفاز في المسابقة المهندس ناثان سي ويث من واشنظن الذي بنى مكتبًا جديدًا للرئيس.

عمل ويث على تصميم مكتب الرئيس ليكون شبيهًا بالغرفة الزرقاء في البيت الأبيض، وهي بيضاوية الشكل.

وقبل الانتقال إلى منزل الرئيس في فيلادلفيا عام 1971، أمر جورج واشنطن أن يتم بناء الجدران المستقيمة الخلفية للغرفتين الرئيسيتين على شكل نصف دائري أو أقواس. وربما استلهمت فكرة الشكل البيضاوي للغرفة الزرقاء من هذه الجدران المقوسة.

على الرغم من أن المكتب البيضاوي تم بناؤه ضمن التوسع في الجناح الغربي عام 1909، تم استيحاء الشكل المميز للغرفة من الغرفة الزرقاء التي يمكن إرجاع شكلها إلى نوع من أنواع الترحيب الاجتماعي الذي أراده جورج واشنطن كوسيلة رمزية لتمثيل مكتب الرئاسة.