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بالفيديو: مارست الجنس داخل المحكمة هربًا من التهم الموجّهة إليها

publishing date: 02/02/2017 12:18:21
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بالفيديو: مارست الجنس داخل المحكمة هربًا من التهم الموجّهة إليها
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صورّت امرأة أميركيّة تبلغ من العمر 26 عامًا نفسها وهي تضاجع شابًا داخل محكمة، ثم نشرت الفيديو على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وبعد نشر الفيديو، تباهت السيّدة أنّ فعلتها هذه ستخرجها من ورطة من دون الكشف عن نوع الورطة التي كانت فيها.

 
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ويبيّن الفيديو الذي تبلغ مدّته 34 ثانية الشابة تمارس الجنس مع الشاب على أحد مقاعد المحكمة، قبل أن يتم حذفه من حسابها.

 

وبعدما أخذ مقطع الفيديو هذا رواجًا كبيرًا، قال والد الشابة إنّه لم يخجل بابنته بل خاب ظنّه في القرار الذي أخذته.

 

وقد وقعت الحادثة الصادمة في وضح النهار أثناء ساعات العمل داخل محكمة تقع في فلوريدا.

 

وتم رصد ممارسة الجنس من خلال كاميرات المراقبة. وكانت السيّدة قد وصلت إلى المحكمة عند الساعة التاسعة صباحًا لتواجه تهم نسبت إليها، ألا وهي استحواذها على المخدرّات وتهربيها بضاعة مشبوهة إلى داخل السجن.

 

وألقي القبض عليها وسجنت لمدّة يومين، ثم أخلي سبيلها بكفالة.

 
 
 
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