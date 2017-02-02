العِلم عند الرئيس عون...

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المعركة باتت محصورة بين مشاريع قوانين انتخابية يُقال عنها إنها " غير مطابقة " وبين ما يُلوِّح به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ... مشاريع القوانين تتهاوى تباعًا :النائب وليد جنبلاط تولَّى دك أيِّ مشروع قانونٍ ينطلق من النسبية ،ولاقاه اليوم في منتصف الطريق النائب سليمان فرنجيه الذي سخر من القانون المختلط على طريقته فقال : " لسنا مع قانون مشربك ومعقد مثل الذين اقترحوه" ، و"لا احد يفهم هذا القانون "غير المعقدين يلي عملوا" ...قانون الستين دُفِن ...جرت محاولات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لوضع قانون على الطاولة بين الأكثري والنسبي ، ومشروعُ القانون هذا كشفته إحدى الجهات الفاعلة في اللجنة الرباعية ، لكنه إحترق في مهده .إذًا ما زال الوضع في قلب الدوامة ، ولأنه كذلك, فإن رئيس الجمهورية أحدث اليوم صدمةً جديدة فأعلن أنه " إذا لم يقتنعوا بالوصول إلى حل قريب, فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا يُنتهك الدستور " .هكذا يمكن بلورة الصورة على الشكل الآتي : الستين دُفِن ، المختلط سقط ، النسبي دونه تحفظات ، والارثوذكسي معرقَل... إذا المسار الوحيد المفتوح ، حتى إشعار آخر ، استعمالُ رئيس الجمهورية صلاحياتِه الدستورية كي لا يُنتَهَك الدستور ، أما ما هي ومتى ؟ فالعِلم عند الرئيس عون .وفيما رئيس الجمهورية يُحدث صدمة انتخابية ، تولى وزير العدل إحداث صدمة قضائية لها علاقة بالبدء في فتح ملفات الفساد ... وزارة العدل وجهّت كتابا الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تطلب فيه إجراء التعقبات اللازمة في ملف كازينو لبنان ، لجهة مخصصات رئيس مجلس إدارة الكازينو حميد كريدي، وملفِ المازوت، وأعداد الموظفين والمتعاقدين، وعدم تنفيذ الكازينو التزاماته تجاه الدولة اللبنانية، وموقف السيارات ... القاضي حمود ، وبعد تسلمه طلب وزير العدل ، يُتوقَّع ان يطلب من النائب العام المالي مباشرة التحقيق ... وعُلِم ان كتاب وزير العدل جاء استنادًا إلى تقارير تسلّمها تتعلق بما يجري في الكازينو .