استدعاء مختار كفردبيان للتحقيق بسبب منشور فيسبوكي

استدعي مختار كفردبيان وسيم مهنا الى مركز قائمقامية كسروان للتحقيق معه على خلفية منشورات فيسبوكية كان قد نشرها تعليقا على الجدل القائم بين بلدية كفردبيان وشركة مزار. ونسب الى منشورات مهنا تهمة "تحريض أهالي البلدة على الدخول الى مناطق التزلج المستثمرة من شركات خاصة دون دفع الرسوم المتوجبة وتوجيه تهديدات لتلك الشركة".

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وعلق مهنا على هذا الاستدعاء قائلا:" وسام شرف على صدري برتبة متجاوز للقانون من أجل كرامة وحقوق كفردبيان".

وأكد أهالي البلدة تأييدهم وتضامنهم مع مهنا، وأعلنوا نيتهم التجمع في التاسعة ونصف من صباح الجمعة أمام سراي جونية تزامنا مع انطلاق التحقيق.

وكان مهنا قد نشر في وقت سابق على صفحته الخاصة على فيسبوك منشورات عدة متوجها فيها الى اهالي كفردبيان والى مراكز التزلج للمطالبة بحقوق اهالي البلدة بالتزلج بأسعار مخفضة.