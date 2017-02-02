المشنوق لـ"النهار": لا موعد مسبقاً للخطة الامنية الجديدة

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لصحيفة "النهار" أن "لا موعد مسبقا للخطة الامنية الجديدة ولا حديث أو تفاصيل عنها في الاعلام، فهذه المرة يريد رئيس الجمهورية ميشال عون، ونؤيده، ألا يتم التطرق إلى الخطة أو أي فعل قبل حصوله على أرض الواقع".

فيما يشدد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر على أنه "لن يكون هناك موعد للخطة، ولا استعراض على الطرق، بل ستكون مختلفة وستعتمد أكثر على العمل المخابراتي بدلاً من الانتشار على الأرض".