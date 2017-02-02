شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 03 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
صحف اليوم
منذ 23 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

المشنوق لـ"النهار": لا موعد مسبقاً للخطة الامنية الجديدة

publishing date: 02/02/2017 23:41:00
episodes
المشنوق لـ&quot;النهار&quot;: لا موعد مسبقاً للخطة الامنية الجديدة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لصحيفة "النهار" أن "لا موعد مسبقا للخطة الامنية الجديدة ولا حديث أو تفاصيل عنها في الاعلام، فهذه المرة يريد رئيس الجمهورية ميشال عون، ونؤيده، ألا يتم التطرق إلى الخطة أو أي فعل قبل حصوله على أرض الواقع".

 

 فيما يشدد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر على أنه "لن يكون هناك موعد للخطة، ولا استعراض على الطرق، بل ستكون مختلفة وستعتمد أكثر على العمل المخابراتي بدلاً من الانتشار على الأرض".

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact