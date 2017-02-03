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المؤسسة العامة للإسكان: خفض فائدة القروض بنسبة 30%

publishing date: 03/02/2017 00:05:51
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المؤسسة العامة للإسكان: خفض فائدة القروض بنسبة 30%
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بعد مصرف الإسكان، تستعد المؤسسة العامة للإسكان للإعلان قريباً عن خفض أسعار الفائدة على قروضها الجديدة من 4.67% و5% إلى 3.25% و3.50%، أي بما نسبته 30% تقريباً. يهدف هذا النوع من الإجراءات الى تشجيع الطلب على شراء المساكن من أجل دعم قطاع البناء وتصريف السيولة بالليرة المتراكمة لدى المصارف، فضلاً عن تخفيف حدّة التململ الاجتماعي.

 
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وتوقعت مصادر مصرفية  لصحيفة "الاخبار" أن تنسحب إجراءات خفض أسعار الفائدة لاحقاً على جميع أنواع القروض السكنية، طالما أن ذلك يحصل عبر دعم إضافي يوفره مصرف لبنان ولا يمسّ أرباح المصارف.

 
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