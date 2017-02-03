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البيت الأبيض: بناء المستوطنات الإسرائيلية قد لا يساعد على تحقيق السلام

publishing date: 03/02/2017 00:27:59
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البيت الأبيض: بناء المستوطنات الإسرائيلية قد لا يساعد على تحقيق السلام
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اعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ان بناء إسرائيل مستوطنات جديدة أو توسيعها للمستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة قد لا يفيد في سبيل تحقيق السلام مع الفلسطينيين مستخدمة بذلك نبرة أكثر اتزانا من تصريحاتها السابقة المؤيدة لإسرائيل.

 
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وفي بيان قبل أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة للقاء ترامب قال البيت الأبيض إن الإدارة "لم تتخذ موقفا رسميا من النشاط الاستيطاني."

 

وكان ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري ألمح إلى أنه قد يكون أكثر تقبلا لمشروعات الاستيطان مقارنة بسلفه الديمقراطي باراك أوباما.
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