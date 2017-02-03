وزير ألماني: لا إشارات على أن واشنطن تريد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

رأى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل انه من الضروري فعل كل ما يمكن لتحقيق تقدم في الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً الى أنه لم يلحظ أي إشارات خلال زيارته للولايات المتحدة على أن واشنطن تريد إلغاء الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم الخميس إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالرد على إيران بعد أن أجرت اختبارا على صاروخ باليستي.