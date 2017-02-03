شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 03 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار دولية
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

وزير ألماني: لا إشارات على أن واشنطن تريد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

publishing date: 03/02/2017 00:44:02
episodes
وزير ألماني: لا إشارات على أن واشنطن تريد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

رأى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل انه من الضروري فعل كل ما يمكن لتحقيق تقدم في الاتفاق النووي مع إيران، مشيراً الى أنه لم يلحظ أي إشارات خلال زيارته للولايات المتحدة على أن واشنطن تريد إلغاء الاتفاق.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم الخميس إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالرد على إيران بعد أن أجرت اختبارا على صاروخ باليستي

الإعلان

 
 

هذا، ورفضت طهران الخميس التحذير الذي وجهته لها الادارة الاميركية بعد تجربتها الصاروخية الاخيرة، معتبرة انه "استفزازي"، في تطور ينذر بتصعيد التوتر بين البلدين.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact