العقوبات لن ترفع عن روسيا إلا في حال عادت القرم إلى أوكرانيا

أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الأمن الدولي الخميس أن العقوبات ستبقى مفروضة على روسيا "حتى تعيد روسيا سيطرة اوكرانيا على شبه جزيرة (القرم).

وأسفت السفيرة التي قدمت أوراق اعتمادها الأسبوع المقبل، أن تكون أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن "لإدانة الأعمال العدائية لروسيا".

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وكان هذا التدخل منتظرا لمعرفة موقف إدارة ترامب تجاه روسيا، بعدما بدا الرئيس المنتخب تصالحيا تجاه موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهدت العلاقات الروسية الأميركية تدهورا كبيرا خلال فترة رئاسة باراك أوباما، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، بالإضافة إلى التدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد.