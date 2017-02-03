اتفاق اميركي- كوري جنوبي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقوا على نشر نظام صاروخي دفاعي أميركي في كوريا الجنوبية هذا العام لمواجهة التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

ويقوم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بزيارة مدتها يومين لسيول يلتقي خلالها بكبار مسؤولي كوريا الجنوبية ومن بينهم وزير الدفاع هان مين كو.

في وقت، حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في سيول من أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد "فعال وساحق".