شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 03 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار دولية
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

اتفاق اميركي- كوري جنوبي

publishing date: 03/02/2017 01:02:25
episodes
اتفاق اميركي- كوري جنوبي
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقوا على نشر نظام صاروخي دفاعي أميركي في كوريا الجنوبية هذا العام لمواجهة التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

  

ويقوم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بزيارة مدتها يومين لسيول يلتقي خلالها بكبار مسؤولي كوريا الجنوبية ومن بينهم وزير الدفاع هان مين كو.

 

في وقت، حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في سيول من أن أي هجوم نووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل برد "فعال وساحق".

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact