اسرار الصحف 3-2-2017

النهار

لا تعليق ...

لوحظ أن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لم يعلّق على قول الرئيس عون إن الرئيس الأسد باق.

إنزعاج ...

علم أن التعميم الذي منع القضاة من الإدلاء بأحاديث إعلاميّة مردّه إلى انزعاج أحد المراجع من تصريحات أحد القضاة الماليّين.

التفتيش إلى الحل ...

توقّع وزير بارز أن يُصار إلى إيجاد حل قريب لمشكلة التفتيش المركزي العالقة منذ زمن.

المحكمة ...

تدرس الحكومة طريقة تسديد المساهمة في نفقات المحكمة الخاصة بلبنان.

المستقبل

يقال إنّ أوساطاً قوّاتية علّقت على وضع التحاليل الإعلامية رفض "الثنائي الشيعي" لمسودة المشروع المختلط الأخيرة في إطار السعي إلى تحجيم "القوّات اللبنانية" انتخابياً، بالإشارة إلـــى كونه اعتراضاً يستهدف الثنائي "العوني - القوّاتي" على حدّ سواء.

اللواء

يتمسك قيادي نافذ في حزب عقائدي بمواقف أدرجت في إطار تصفية حساباته مع خصومه الحزبيين!

أصرّ رئيس حزب وسطي على أن يكون موظف حزبي سابق في عداد مستشاري وزير على رأس وزارة خدماتية كبرى.

يجزم مصدر دبلوماسي بأن الولايات المتحدة لن تقدم على مواجهة على الأرض أو في البحر مع إيران، بدون إخطار الجانب الروسي؟!

الجمهورية

طلبت شخصية سياسية نافذة موعداً عاجلاً من رئيس حزب فاعل دون أن تتلقى رداً حتى الساعة خوفاً من إثارة حفيظة مرجعية رئاسية.

أشار متابعون الى أن إعادة ترشيح مسؤول الى موقع قيادي بسبب الظروف التي تمرّ بها طائفته مهم جداً في وقت كان قرّر تسليم القيادة إلى نجله.

عَمَّت أمس موجة إستياء عارمة إحدى المؤسسات الرسمية بسبب إعطاء موعِد لتسديد مستحقات المواطنين إلّا أن الجواب من الموظف كان: "الأموال غير متوافرة.

البناء

أكد مصدر سياسي متابع عن كثب لاجتماعات اللجنة الرباعية أنّ التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب العتيد لم يعد بعيداً، خصوصاً أنّ هناك أفكاراً جديدة قيد البحث، وهي تلقى اهتمام أطراف أخرى من خارج اللجنة الرباعية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل بإمكانية أن يلاقي الأفرقاء السياسيون بعضهم بعضاً إلى منتصف الطريق، والتوافق بالتالي على مشروع قانون يجمع بين الأكثري والنسبي بطريقة مبسطة وغير معقدة…