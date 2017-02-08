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صحة و تغذية
08 شباط 2017
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لماذا لا يجب على الحوامل شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

publishing date: 08/02/2017 09:04:12
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لماذا لا يجب على الحوامل شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
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أعلنت دراسة أميركية حديثة أنه لا يجب على السيدات الحوامل أن يتناولن المياه من الزجاجات البلاستيكية لأنها تتسبّب بالسمنة المفرطة للطفل.

وقال العلماء إن هذه الزجاجات تحتوي على مادة كيميائية تدعى ثنائي الفينول أ (BPA) التي تتسبب باختلال الهورمونات لدى السيدة والتي ترتبط أيضًا بارتفاع نسبة تعرض الطفل للوزن الزائد.
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وتؤثر هذه المادة التي نجدها في معظم العلب والزجاجات بطريقة سلبية على نظام الغدد الصماء Endocrine system) ) الذي يفرز عددًا كبيرًا من الهورمونات في الدم وبخاصة الهورمونات الأنثوية التي تعرف  بالأوستروجين.
بالإضافة غلى ذلك، تؤثر مادة ثنائي الفينول (أ) على هورمون اللبتين Leptin لدى الطفل والذي يساعد في التحكّم بالشهية وباستهلاك الطاقة.

وقال المسؤولون عن الدراسة إن العوامل البيئية أيصًا تؤدي إلى زيادة نسبة السمنة وبالتالي زيادة نسبة التعرض لأمراض القلب.
 
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